إبراهيم عيسى: مشاهد احتفال آلاف السكندريين برأس السنة الجديدة انتحارية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، إنه فى بداية هذا العام، شهدت الإسكندرية مشهدًا مزعجًا وموجعًا، على الرغم من أنه يبدو مشهدًا مبهجًا، مشيرًا إلى احتفالات سكان الإسكندرية برأس السنة في الشوارع وعلى كوبري ستانلي، وسط انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.



وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، أن الاحتفالات بالعام الجديد كانت دون مراعاة للإجراءات الاحترازية، واصفًا الاحتفال بأنه «مظاهرة غرائبية»، حسب تعبيره.



وأشار إلى أن هناك أزمة في الوعي لدى المواطنين، خاصة أن الاحتفالات جاءت في وقت شديد الخطورة، معلقًا على مشهد الاحتفال بالإسكندرية: «إذا لم يعلمك الحريق الفرار منه، فما الذى سيعلمك، فهذه الحالة انتحارية».



وذكر أن مشهد الاحتفال برأس السنة في الإسكندرية، لابد أن يكون محل دراسة من كلية الأداب فى جامعة الاسكندرية، وتحديدًا من أساتذة الاجتماع وعلم النفس، متابعًا: «هذه المشاهد لماذا لا نراها فى محافظات أخرى؟، فلماذا فى الاسكندرية؟، وهل هذه روح تمرد؟، فهذا التمرد سيؤذى الشخص وسيؤذى أهله».



وتساءل عيسى،: «من أين تأتى هذه الروح الانتحارية؟، وهل يعانى هذا الشباب من الفراغ؟»، مضيفًا أنه على الجهات الأمنية أن تقلق من هذا التوجه.