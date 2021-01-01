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الرئيس السيسي يشيد بتفاني الأيدي العاملة المصرية التي تعمل في ظروف استنائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 7:27 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 7:27 م

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفاني الأيدي العاملة المصرية التي تواصل العمل في المشروعات القومية في ظل ظروف استنائية.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:" تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق، ونقلة نوعية في الحركة المرورية.

وتابع الرئيس: "وأسعدني اليوم ما رأيته من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.. حفظ الله مصر وشعبها.. تحيا 

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