فنلندا تمدد حظر الطيران على الرحلات القادمة من بريطانيا

مددت فنلندا يوم الخميس الحظر على رحلات الركاب القادمة إليها من بريطانيا بسبب مخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا الذي يقال إنها أكثر قابلية لنقل العدوى.

وقالت هيئة النقل والاتصالات الفنلندية (ترافيكوم) إنه تم تمديد حظر الطيران، الذي تم فرضه في البداية في 21 ديسمبر، مؤقتا حتى 11 يناير 2021.

وقيدت العديد من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى الرحلات القادمة من بريطانيا مؤقتا بعد علمها بسلالة الفيروس الجديدة، والتي يعتقد أنها أكثر نشرا للعدوى من السلالة الأصلية.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، أعلن عدد متزايد من الدول تسجيل حالات إصابة بسلالة الفيروس الجديدة، مع تسجيل حالتين في فنلندا.

وتأثرت فنلندا بالجائحة حتى الآن بشكل طفيف نسبيا، حيث تعد من بين أقل الدول تسجيلا للإصابات في أوروبا.