رغم أن الأمر واضح وبديهى إلا أنه فى مصر والعالم العربى مرتبك وجدلى مثل كل ارتباك الواقع العربى. ورغم أن صيانة الملكية الفكرية أمر بالغ الأهمية إلا أننا نتعامل معه باستخفاف شديد ولامبالاة قاسية، فى حين أن قرصنة الكتب تحولت إلى كائن ضخم أشبه بعصابات المافيا، وأصبحت مؤسسة التزوير أقوى من مؤسسة النشر، تلك المؤسسة الداعمة لافتخار البعض ليل نهار بالمقولة الساحرة «القوى الناعمة لمصر» التى تبدو أنها فى الطريق للاضمحلال بسبب تزوير الكتب، وعدم صيانة الملكية الفكرية بشكل جاد وحقيقى؛ لأن من دون حماية للملكية الفكرية لن يكون هناك «تأليف وكتابة ومحتوى»، وهو ما شدد عليه الاتحاد الدولى للناشرين فى مؤتمره الأول عام 1896، حيث أقر الاتحاد ركيزتين أساسيتين للنشر، الأولى هى الحرية، أى حرية النشر، وحرية التعبير وحرية تداول الكتب وحرية الوصول للمعلومة، فضلا عن سلامة الناشر والباحث والمؤلف، والركيزة الثانية هى حقوق الملكية الفكرية التى بدونها لا يستطيع المؤلف أو الباحث الاستمرار فى التأليف، ولا الناشرين يقدرون على الاستمرار.

قلت من قبل إن جريمة تزوير الكتب التى لا تتوقف فى مصر، لها عدة أذرع فاسدة تشبه الأخطبوط، متداخلة ومتشابكة ومتعاونة. الذراع الأولى تظهر فى رغبة مزور ــ سارق ــ للسطو على كتب دور النشر، هذه الذراع توحشت وتضخمت إلى أن وصلت إلى قيام مجموعة من المطابع والناشرين ــ تشير بعض المصادر إلى أن بعضهم أعضاء فى اتحاد الناشرين فى بلادهم ــ بالقرصنة.

الذراع الثانية هى القانون، وما يحيط به من أيادٍ عاجزة على تنفيذه أو تطبيق روح الحق والعدل الذى يقتضى أن ذلك السطو وتلك السرقة فيهما تهديد لصناعة ثقافية كبرى وتهدم قوى ناعمة، عبرها نردد، بدون مبالغة، أن مصر لا تملك غيرها للتصدير الخارجى. كل الناشرين يشكون من عمليات تزوير تسرق حقوقهم وحقوق المؤلفين ومن ورائهم حقوق الموظفين، وأيضا حقوق الدولة من ضرائب وغيرها. عدم تطبيق القانون وعدم تغليظ العقوبة وعدم تعاون الحكومات العربية لمواجهة التزوير والقرصنة، يجعلنا نشعر بقلة الحيلة أمام هذه الجريمة المخجلة. والقضايا المكتشفة، والتى لا نعرف مصيرها أبدا، خاصة القضية الشهيرة بتزوير أكثر من مليون كتاب يقابلها بالتأكيد ملايين أخرى من الكتب المزورة لم يتم القبض على مرتكبيها أو إجهاض محاولة تصديرها إلى الخارج.

أما الذراع الثالثة هى البيئة المصرية والتراخى الذى تشهده فى مواجهة تزوير الكتب، والتى للأسف تساعد على توحش التزوير، وتجعل المزورين فى جرأة لطباعة الكتب بشكل ضخم لدرجة أن التزوير أصبح أقوى من دور نشر أصلية تعمل بشكل شرعى، فالتزوير مؤسسة غير شرعية تبدو أقوى من دور النشر. المؤسف أن البيئة المصرية والعربية تتعامل بخفة واستهانة مع حماية حقوق الملكية الفكرية، خاصة توقف بعض الناشرين واتحاد الناشرين عند الكلام والتنديد دون التحرك الفعلى مع الحكومات العربية ومتابعة المسألة وعدم الاستسلام لعمليات التزوير، وكأنها أمر واقع.

الذراع الرابعة تشبه إلى حد كبير مقولة «قبور مبيضة من الخارج.. لكن من الداخل كلها عظام أموات»، تلك الذراع التى يعلنها بدون خجل بعض القراء، ومعهم بعض الكتّاب والمثقفين، أنهم يحبون شراء الكتب المزورة؛ لأنها أرخص. وعند النقاش معهم وتوضيح كيف أن تزوير الكتب على المدى البعيد سيقضى على حركة التأليف، وبالتالى لن يجدوا ما يقرأونه يقولون: «طب ليه دور النشر متعملش طبعات شعبية رخيصة»، فى محاولة منهم لتبسيط الأمور والاطمئنان لشرائهم كتبا مسروقة «كتب حرام». كما الإتاحة المعرفية والثقافية لا تعنى السرقة والقرصنة.

تحاول القول لهم إن الناشر يتحمل تكاليف أخرى لا يتحملها المزور، على رأسها حقوق المؤلف، إذ يتراوح متوسط نسبة أجور المؤلفين بين (15% ــ 25%) حسب تقرير سابق لحركة النشر صادر عن اتحاد الناشرين العرب، كما يحصل موزعو الكتب على حصة من المبيعات، تتراوح بين (30% ـ 40%)، وينفق الناشرون تكاليف أخرى على تسويق الكتب، وأجور العاملين، والضرائب، وتصميم الأغلفة، بينما لا ينفق المزور سوى تكلفة الورق والطباعة. فيقولون: «المهم أنى أقرأ كتابا ثمنه أرخص أنا قارئ غلبان وفقير». تحاول مرة أخرى الكلام حول مصلحته هو فى أنه يقرأ كتابا مزورا به عيوب فى الطباعة، سيجد به صفحات ناقصة وأخطاء فادحة، فيؤكد أنه «سيتجاوز عن تلك الأخطاء فى سبيل توفير المال»، فلا تجد معه سبيلا إلا السخرية: «طب إذا خسر الناشر الأصلى وأغلق دار نشره لن يجد المزور ما يسطو عليه، فأنت هتخسر كل شىء».

جريدة الشروق تبدأ من اليوم فتح ملف حماية حقوق الملكية الفكرية، بحوار مع سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، الذى طلب اعتبار المسألة قضية أمن قومى، فضلا عن تتبع مجهودات الاتحاد الدولى للناشرين فى صيانة حقوق الملكية الفكرية التى تعتبر العمود الأساسى لصناعة النشر، بالتوازى مع حرية النشر والتعبير، تلك المجهودات الدولية التى تحتاج إلى استكمالها على أرض الواقع المحلى، عبر تكاتف الكل لمواجهة تلك الجريمة التى تهدد صناعة النشر.