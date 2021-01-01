قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة حريصة على سير العملية التعليمية في بيئة صحية أمنة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي باستكمال المتبقي من العام الدراسي من خلال المنصات الإلكترونية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الشعب» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن توجيهات الرئيس جاءت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد أجازة نصف العام، والتي من المقرر بدأها في 16 من فبراير، موضحًا أنه بعد تقليل التزاحم في الجامعات ستقل نسب الإصابات.

وأشار إلى افتتاح 4 جامعات حكومية جديدة، و4 أخرين أهلية، بالإضافة إلى افتتاح 8 جامعات خاصة، و3 جامعات تكنولوجية جديدة خلال عام 2020، مضيفًا أنه تم إضافة 58 برنامجًا جديدًا، بالإضافة إلى زيادة تمويل البحث العلمي بنسبة تزيد عن 160%.

وأوضح أن عام 2020 كان مليئًا بالإنجازات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ذاكرًا أن مصر تقدمت نحو تسعة مراكز في المؤشر العالمي لجودة التعلم، فضلًا عن إدراج جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي لأول مرة.



