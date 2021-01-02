رئيس الاتحاد الدولي لليد يزور صالة اكتوبر استعدادا للمونديال

قام الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيارة صالة اكتوبر اليوم لمتابعة العمل ووضع اللمسات الأخيرة استعدادا للمونديال المقرر انطلاقه 13 من الشهر الجاري..

ويأتي ذلك من خلال حرص رئيس الاتحاد الدولي على أن تكون كل الأمور في وضعها الصحيح بكل دقة ، ويعمل الدكتور حسن مصطفي على متابعة كل صغيرة وكبيرة في البطولة من أجل ضمان تنظيم مبهر للنسخة ال27 لبطولة العالم الذي تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخبا في البطولة لأول مرة في التاريخ في نسخة استثنائية من المونديال.

تجدر الإشارة إلى أن صالة أكتوبر مع صالة العاصمة الإدارية وبرج العرب هي ضمن ثلاث صالات تم إنشائها على أعلى مستوى عالمي لاستضافة المونديال بالإضافة إلى صالة ستاد القاهرة التي تم تطويرها بشكل متميز