راموس يغيب عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو

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غاب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد عن تدريبات فريقه الجماعية قبل مواجهة سيلتا فيجو، مساء أمس السبت على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية فإن راموس غاب عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة سيلتا فيجو، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وأضافت الصحيفة أن سيرخيو أريباس مدافع ريال للشباب سيكون معوض راموس في قائمة الفريق التي ستواجه سيلتا فيجو غدًا.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات بين إدارة ريال مدريد وراموس لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي لا زال يمتلك مباراتين مؤجلتين.