عمر كمال: بنت الجيران وعود البطل الأكثر بحثا على جوجل

قال عمر كمال، مطرب «المهرجانات» الشعبية، إن أغاني «بنت الجيران ولغبطيطة وشمس المجرة وعود البطل» هي الأكثر بحثا على جوجل بشهادة من الموقع العالمي، ذاكرًا أن هذا يدل على النجاح الكبير للأغاني التي يقدمها.

ووجه كمال، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، مساء الخميس، خلال احتفالية خاصة برأس السنة، التهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الجديد 2021.

وقال: «لو مشتغلتش بشهادتك لازم تشتغل لغاية ما تحقق حلمك»، مضيفًا: «كان فيه عربيتين نفسي فيهم وجبتهم الحمد لله».

وقدم المطرب في هذه الحلقة الخاصة، باقة من أشهر أعماله، من بينها: «إنتي معلمة، وعود البطل، وبنت الجيران».