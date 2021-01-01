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إسرائيل تقترب من تطعيم مليون شخص ضد فيروس كورونا

علم إسرائيل
علم إسرائيل
تل ابيب - د ب أ
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 11:05 ص

من المتوقع أن يتم تطعيم أكثر من مليون مواطن في إسرائيل ضد فيروس كورونا بنهاية اليوم الجمعة، بعد أن تلقى أكثر من 153 ألف إسرائيلي اللقاح أمس الخميس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للتطعيمات المقدمة إلى 950 ألفا ، حسبما أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة.

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين: "كيف يتم تطعيم 950 ألف مواطن في إسرائيل؟ لقد حطمنا بالأمس رقما قياسيا آخر وقمنا بتطعيم 153 ألف و430 شخصا في 325 مركز تطعيم في جميع أنحاء البلاد. اليوم سنجتاز علامة فارقة تتمثل في تطعيم مليون شخص.. بالنيابة عنكم جميعا ، أشكر الطاقم الطبي على العمل الرائع"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتستخدم اسرائيل لقاح "فايزر/بيونتيك" الألماني الأمريكي في 257 مركز تطعيم عبر إسرائيل.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في وفاة 3325 شخصا حتى الآن ، فيما بلغ اجمالي عدد الاصابات 423الف و262.


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