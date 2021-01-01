وفاة شخص على الأقل جراء الألعاب النارية في ألمانيا رغم حظر بيعها

سجلت الشرطة الألمانية وأطقم الإطفاء وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة عدد قليل من الأفراد، بعد أن أضاء عشاق الألعاب النارية السماء بأنوار هذه الألعاب للترحيب بعام 2021، وذلك على الرغم من حظر بيع الألعاب النارية قبيل ليلة رأس السنة الجديدة.



وعلى الرغم من حظر بيع الألعاب النارية، لم يتم حظر استخدامها. وكانت السلطات تأمل بذلك الحد من عدد الإصابات المرتبطة بالألعاب النارية لتقليل الضغط على المستشفيات في إطار سعيها للتعامل مع العدد الكبير من حالات العلاج في المستشفيات التي تسبب فيها جائحة كورونا.



وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، حيث توفى رجل يبلغ من العمر 24 عاما في بلدة ريتس-نويندورف بشرق ألمانيا عندما انفجرت ألعاب نارية يدوية الصنع بعد منتصف الليل بقليل.



وقال متحدث باسم الشرطة، إنه لم تقع إصابات أخرى وإنه تمت مصادرة ألعاب نارية أخرى يدوية الصنع.



وتسببت واقعة أخرى من الألعاب النارية في تهديد حياة شاب وأصابت اثنين آخرين بالقرب من مدينة أوسنابروك غربي البلاد. وكان الثلاثة يحاولون صنع ألعاب نارية ، عندما وقع انفجار بعد منتصف الليل بقليل.



وقالت السلطات إن الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاما فقد أجزاء من بعض أطرافه وقد لا ينجو. وأصيب اثنان آخران، أحدهما بإصابات خطيرة والآخر بجروح طفيفة. وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.



وبحسب بيانات الشرطة، فإن الأضرار التي لحقت بالمبنى الذي وقع فيه الانفجار، والذي قد يكون معرضا لخطر الانهيار، تصل إلى 100 ألف يورو.



وتم تسجيل إصابة واحدة أخرى على الأقل في قرية شبرينجشتيله بوسط البلاد عندما انفجرت ألعاب نارية قبل الأوان في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وقالت الشرطة إن الضحية البالغ من العمر 24 عاما أصيب بجروح خطيرة في الوجه وقد يفقد بصره.