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أحدث ظهور للأمير السعودي المصاب بغيبوبة منذ 15 عاما وهو يحرك يده

الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال
الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال
الرياض - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 11:49 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 11:49 م

استجاب الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال "النائم منذ 15 عامًا" إلى توجيهات طبيبه وظهر وهو يحرك يده عدة مرات في أحدث مقطع فيديو له.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الأميرة نوف بنت خالد بن طلال ضمن سلسلة من الفيديوهات التي ترصد تطورات الحالة الصحية للأمير الذي يرقد في غيبوبة على سريره، في منزل والده منذ 15 عامًا وهو يحرك يده أكثر من مرة بناء على طلب الطبيب المعالج الذي ظهر صوته في الفيديو وهو يطالبه بتحريك يده.

وليست هذه المرة الأولى التي يستجيب فيها الأمير الوليد، ويحرك أعضاء من جسمه، خلال فترة مرضه.

ويُذكر أن الأمير النائم قد تعرض لحادث سير وقع عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين.


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