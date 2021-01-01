تريزيجيه يغيب والمحمدي بديلا في تشكيل أستون فيلا أمام يونايتد

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أعلن دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، تشكيل فريقه لمباراة مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل الفيلانز تواجد المحمدي على مقاعد البدلاء، في المقابل استمر غياب تريزيجيه عن القائمة بسبب الإصابة.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يأتي يونايتد ثانيا برصيد 30 نقطة.

وجاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، تيرون منجيز، تارجيت.

خط الوسط: جون ماكجين، دوجلاس لويز، جاك جراليش.

خط الهجوم: أنور الغازي- واتكينز، تراوري.