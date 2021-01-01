قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية في قداس عيد الميلاد يناير 2015 كانت مفاجأة للجميع، معقبًا: «كان لها تأثير كبير وفرح عم على جموع الشعب المصري».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن «الأقباط في أمريكا تلقوا خبر زيارة الرئيس السيسي لنا في القداس بحفاوة بالغة فلم يكن أحد منهم يصدق تلك الزيارة حتى تناقلتها وكالات الأنباء كخبر عاجل».

وأكد أن المتواجدين في الكنيسة كانوا سعداء للغاية، قائلًا: «وقتها كانت مفاجأة سعيدة بالنسبة لي وللجميع وكانت كلماته جميلة وغمر مصر كلها بالسعادة في دقائق معدودة».

وأوضح أن زيارات الرئيس السيسي للقداس كل عام تهنئة لجموع الشعب المصري بالعام الجديد من خلال الكنيسة، مضيفًا: «الرئيس يزرع المواطنة ويرعاها في وجدان الشعب المصري.».

وأشار إلى أن زيارة الرئيس للكاتدرائية مناسبة شعبية، متابعًا: «في إحدى الزيارات حملت إحدى السيدات طفلها وطلبت من سيادة الرئيس أن يباركه كما تطلب من الأب الكاهن وهو تعبير خالص عن المحبة والتقدير».