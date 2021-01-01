مجلس الشؤون الإفريقية: حجم الاستثمارات المصرية بالسودان بلغ نحو 10 مليارات دولار

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن العلاقات المصرية السودانية تقوم على روابط اجتماعية وسياسية تاريخية، مضيفًا أن كلا الدولتين يجمعهما مصير ومستقبل مشترك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن هناك شراكة استراتيجية في جميع المجالات بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بأمنهما القومي على المستوى الإقليمي وكذلك على مستوى القارة، مشيرًا إلى التنسيق بين الجانبين في القضايا السياسية الخاصة بدول الجوار.



وأشار إلى تطور البنية التحتية الرابطة بين البلدين، ما أدى لتزايد النشاط التجاري بينهما، موضحًا أن حجم الاستثمارات المصرية بالسودان بلغت نحو 10 مليارات دولار.



وأوضح أنه كان هناك تنسيقًا بين الجانبين فيما يتعلق بمواجهة تحديات أزمة كورونا، وكذلك في المساعدات المصرية لمواجهة فياضات السودان، ذاكرًا أن مصر دعمت اختيارات الشعب السوداني التي طالب بها في ثورته.



وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا أمنيًا وثيقًا بين مصر والسودان، خاصة في منطقة البحر المتوسط وخليج عدن، وذلك بعد رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، لافتًا إلى المناورات الجوية التي لم تشهدها من قبل العلاقات العسكرية بين الدولتين.



ولفت إلى أنه سيكون لمصر دور في رفع العقوبات وإسقاط الديون عن السودان، بالإضافة إلى دورها في دفع السودان نحو عمليات التنمية، من خلال شراكة استراتيجية بينهما.