22 لاعبا في قائمة الاتحاد استعدادا لمواجهة طلاىع الجيش

استقر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، علي إختيار 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، والمقررة غدا "السبت" ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

وجاءت القائمة علي النحو التالي : حراسة المرمي : عماد السيد، محمد صبحي . خط الدفاع : محمود رزق، عمرو الميداني، مروان النجار، مصطفي ابراهيم، صبرى رحيل، السيد سالم، هشام صلاح.

خط الوسط : خالد الغندور، احمد نبيل "مانجا"، كريم الديب، عبد السميع ابراهيم، مروان عطية، أحمد حجي، كريم ممدوح، احمد راشد، عمار حمدى، فوزى الحناوى.

خط الهجوم : رزاق سيسيه، روماريو ويليامز، خالد قمر.