قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه «في يناير 2014 كانت المرة الأولى التي يزورنا فيها رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور وجاء في عيد الميلاد بعد أحداث مهمة مرت على الوطن وكانت المرة الأولى التي يزور فيها رئيس جمهورية الكنيسة».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن «المستشار عدلي منصور إنسان وقور، يحمل مصر في قلبه، ويحمل رؤية قانونية لأمور الحياة».

وتابع: «المستشار عدلي منصور قال لي جملة راسخة في ذهني وهي: القانون هو فن تنظيم الحياة»، مشيرًا إلى أن حديثه كان جيدا وأنه حتى الآن يقابله بكل ترحاب وفرح ويشعر بمحبته.