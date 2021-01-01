صحة كفر الشيخ تعلن إصابة 43 حالة بفيروس كورونا و4 وفيات

سجلت مديرية الصحة بكفرالشيخ، تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أمس الخميس، ٤٣ حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمختلف مستشفيات العزل بالمحافظة.

وسجلت المديرية ٨ مصابين في مستشفى الحامول المركزي، و١٠ حالات بمستشفى صدر كفر الشيخ، و٧ حالات بمستشفى دسوق العام، و٣ حالات في مستشفيات حميات كفر الشيخ، و٤ حالات بمستشفى كفر الشيخ العام، و٦ حالات بمستشفى بلطيم للعزل و٣ حالات بمستشفى سيدى غازى للعزل وحالتي بمستشفى قلين، فيما توفى ٤ بفيروس كورونا.

وأكدت وكيل الصحة، أن جميع إجراءات البروتوكول الصحي المتبعة لعلاج فيروس كورونا تتم بجميع مستشفيات المحافظة بدون استثناء.