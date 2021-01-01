نائبة عراقية: إجمالي التخصيصات المالية لموازنة العراق لعام 2021 بلغت 113مليار دولار

أعلنت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائبة ماجدة التميمي، اليوم الجمعة، أن نسخة الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان لمناقشتها تبلغ تخصيصاتها الإجمالية 113 مليار دولار.



وقالت التميمي في تصريحات صحفية"أن مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2021 التي وصلت إلى البرلمان تبلغ تخصيصاتها الإجمالية 113مليار دولار وفق سعر الصرف الجديد للدولار الأمريكي البالغ 1450دينارا لكل دولار أمريكي".



وأضافت أن مشروع الموازنة خصص 32 بالمئة من إجمالي التخصيصات المالية في بنود الموازنة لقطاع الطاقة بشقيه الكهرباء والنفط وهو أعلى معدل في إجمالي التخصيصات فيما خصص 19بالمئة لقطاع الخدمات و16بالمائة لقطاع الأمن والدفاع و14بالمئة لتسديد المديونية المترتبة على لحكومة بشقيها الداخلية والخارجية ".



وشددت التميمي على أن البرلمان العراقي سيعمل على عدم إدراج أية استقطاعات مالية تطال رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والتأكيد على عدم فرض أية ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين .



وذكرت أن مشروع الموازنة تضمن تحديد سعر صرف الدولار أمام الدينار العراق بمبلغ 1450 دينار لكل دولار وكان بالإمكان أن يكون سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بمبلغ 1300 دينار لكل دولار أمريكي.



وأضافت أن تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الحالية بمبلغ 1450 دينار لكل دولار شكل صدمة كبيرة أدت إلى أرتفاع أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية فضلا عن مخاوف في فرض ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين.



ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان العراقي الأسبوع المقبل مناقشة بنود الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي على مدار شهر كامل .



وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن المواد المدرجة في الموازنة التي تتعلق بفرض ضرائب على رواتب الموظفين سيتم شطبها لما لها من أنعكاسات سلبية على الأوضاع المعيشية لطبقة الموظفين خاصة بعد أرتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.