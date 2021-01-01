4 طرق لتجديد طاقة العقل والجسم في نهاية عام 2020 والاستعداد لعام 2021

يعتبر عام 2020 هو العام الذي سيتذكره الجميع، وذلك لكثرة الأحداث التي حدثت به، ولكن في خضم كل ذلك العام، تعلم الكثير من الأشخاص كيفية محاربة المرض، وكيفية تقبل الحياة بوضعها الجديد، وتعلم ألا نأخذ أي شيء أو أي شخص كأمر مسلم به، بالإضافة إلي أن ظهور طريقة جديدة لإدارة الأعمال التجارية الضخمة من المنزل، وكيفية طهي الوجبات عندما لا يكون هناك خيار آخر، والتكيف مع الأطفال في ظل إغلاق المدارس، كما أيقن الجميع أهمية العافية، حيث أصبحت العافية على رأس الأولويات في الأشهر القليلة الماضية.

وعلى الرغم من عدم وجود وصفة لعام 2021 نشر موقع "تايمز أوف إنديا" بعض الأشياء التي يمكن ممارستها للحصول علي يوم مليء بالامتنان والسعادة والعاطفة.

*التعبير عن المشاعر

لقد رأينا الكثير من الأشخاص يعانون من القلق والتوتر خلال عام2020، وذلك بسبب عدم معرفة ما هو التالي، ولكن ما يمكن فعله هو التحدث عن ما نشعر به للأحباب أو الأصدقاء، حيث يمكن أن يكون السماح لهذه الطاقة السلبية بالخروج طريقة رائعة للشعور بتحسن حيال ذلك.

*التحرك أكثر

أكدت المنظمات الرئيسية على أهمية الحركة أو النشاط البدني في ضمان الصحة البدنية والعقلية، لذلك يجب البحث عن اختيارات للحركة مثل اليوجا والجري والرقص والمشي، والحرص علي أن جعلها عادة للخروج إلى حالة أفضل في الصحة البدنية والعقلية.

* التعبير عن الامتنان

يمكن أن تكون أفضل طريقة لتفسير الامتنان، هو كتابة 3 أشياء كنت ممتنًا لهم خلال اليوم، وذلك عن طريق الحرص علي قضاء 30 ثانية كل يوم في الشعور بالامتنان لكل ما لديك والمضي قدمًا في يومك بشكل إيجابي.

*تغذية النفس

يجب التركيز على التغذية العقلية وليس بالضرورة التغذية الجسدية، حيث يوجد أطعمة تضفي البسمة على الوجوه، ولكنها غير صحية، بينما هي المفتاح الرئيسي لإيجاد التوازن بين ما يغذي العقل وما يغذي الجسم.