عبدالله السعيد يتفوق على الخطيب في قائمة نادي المائة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز الحالي هدفًا في شباك الإنتاج الحربي بالمباراة التي تأتي ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

واحرز السعيد هدفه الأول في الدقيقة 19 من زمن المباراة ليهدي التفوق لفريقه من حيث النتيجة.

وبهذا الهدف تفوق عبد الله السعيد على أسطورة الأهلي محمود الخطيب من حيث عدد الأهداف في مسابقة الدوري بعدما أصبح رصيد نجم بيراميدز الحالي 110 هدف مقابل 109 هدف للخطيب.

ويأتي ترتيب قائمة نادي المائة في الدوري المصري كالتالي:

- حسن الشاذلي (الترسانة) 173 هدفًا.

- حسام حسن (الأهلي - الزمالك - الترسانة - المصري) 168 هدفًا.

- السيد الضظوي (الأهلي - المصري) 127 هدفًا.

- مصطفى رياض (الترسانة) 122 هدفًا.

- عبد الله السعيد (الإسماعيلي - الأهلي - بيراميدز) 110 هدفًا.

- محمود الخطيب (الأهلي) 109 هدفًا.