تركيا تتولى قيادة قوة التدخل السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي

تولت تركيا قيادة قوة التدخل السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مع بداية هذا العام.



وقال الحلف اليوم الجمعة إن تركيا تساهم بلواء مشاة يضم 4200 جندي في هذه المهمة.



وأضاف الحلف إن هذا اللواء مزود بأحدث الأجهزة والمعدات التركية من العربات المدرعة والصواريخ المضادة للدبابات ومدافع الهاوتزر، مشيرا إلى أن عدد هذه القوة سيصل خلال 2021 إلى 6400 جندي، وأن وحدات أخرى من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وإيطاليا وغيرها من الدول تمت الموافقة على إلحاقها بهذه القوة.



وتشكل القوة رأس حربة حلف شمال الأطلسي المعروفة رسميا باسم "في جيه تي إف" (قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد) التي شكلت في سياق الأزمة الأوكرانية وأصبحت منذ ذلك الحين عنصرا استراتيجيا لردع روسيا.



وتتميز هذه القوة بدرجة عالية من الاستعداد والجاهزية، حيث يمكن نقل مكوناتها في وقت لا يتجاوز 72 ساعة.



وبالنسبة للجنود فإن هذا يعني مثلا عدم السماح لهم بالابتعاد عن مكان العمليات في أوقات الاستعداد.



وينظر إلى تولي تركيا قيادة هذه القوة داخل حلف شمال الأطلسي على أنه علامة على أن التعاون العسكري بينها وبين الحلف يتم حاليا بسلاسة رغم الخلافات الفردية بينها وبين بعض أعضائه.



فقد فرضت الولايات المتحدة على سبيل المثال عقوبات على تركيا لشرائها نظام الدفاع الجوي الروسي إس 400.



كما فرضت دول الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية على عمليات التنقيب عن الغاز التركي في شرق البحر المتوسط.