مدير مستشفى القصر العيني: تدهور سريع لحالات الإصابة بكورونا في الموجة الثانية

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ طب الحالات الحرجة ومدير مستفى القصر العيني، إن فيروس كورونا في الموجة الثانية أصبح أكثر قدرة على الانتشار بين الأعمار المختلفة.



وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن المستشفيات في الموجة الثانية من جائحة كورونا لا تستقبل الحالات البسيطة، لتوفير الأماكن لأصحاب الحالات المتوسطة والخطرة والتي تكون بحاجة إلى رعاية صحية.



وأشار إلى أن الحالات التي تعاني من ضيق تنفس نتيجة قلة الأكسجين في الدم هي الأكثر حاجة إلى الرعاية بالمستشفيات، موضحًا أن الأكثر تضررًا من الإصابة بفيروس كورونا هم الفئات التي تعاني من أمراض مزمنة أو خاصة بالجهاز المناعي.



وأوضح أن من أبرز أسباب الوفاة المتأثرة بالإصابة بفيروس كورونا هو فشل الجهاز التنفسي، نتيجة نقص كمية الأكسجين، مضيفًا أن من الأعراض الملاحظة في الموجة الثانية من كورونا هو التدهور السريع للحالة؛ نتيجة الضرر البالغ في الصدر والجهاز التنفسي.



وأكد أن من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا عد انتظام ضربات القلب فضلًا عن الإصابة بنوبات عصبية، وارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة الأطفال أو إصابتهم بكحة شديدة، يجب التعامل معهم على أنهم مصابي كورونا.



