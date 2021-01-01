شرطة برلين: غالبية المواطنين التزموا بقواعد ليلة رأس السنة

ذكرت الشرطة الألمانية، أن غالبية السكان في العاصمة برلين التزموا بالقيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا عشية رأس السنة الجديدة.



وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذا ينطبق على سبيل المثال على الـ 56 منطقة المحظورة فيها إطلاق ألعاب نارية.



ومع ذلك، تعرضت الشرطة لاعتداءات أيضا. وأوضح المتحدث أنه وفقا للبيانات الأولية لم تسفر هذه الاعتداءات عن إصابات خطيرة بين الشرطة.



وذكر المتحدث أن النيران اشتعلت فى سيارات فى عدة أماكن بالمدينة، مضيفا أن ليلة رأس السنة الجديدة ، والتي تضمنت أيضا حظرا على تناول الكحول في الشوارع والساحات، كانت أكثر هدوءا من مطلع العام السابق.