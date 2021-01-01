بلغاريا تعتزم إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بعد تراجع إصابات كورونا

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قالت وزارة الصحة في بلغاريا اليوم الخميس إن البلاد تستعد لإعادة تشغيل رياض الأطفال ومدارس الصف الابتدائي في الرابع من يناير، حيث تتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لوزير الصحة كوستادين أنجيلوف، فإن عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، أكبر من عدد حالات الإصابة الجديدة.

كما أن عدد الوفيات يتراجع، حسبما قال أنجيلوف في مؤتمر صحفي أسبوعي عقده فريق مواجهة الأزمة بالبلاد.

وقال الوزير إن بلغاريا تتراجع الآن، إلى المركز الثالث، من حيث عدد الوفيات، مقارنة بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لفريق مواجهة الأزمة، سيتعين على المدارس ومراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال إغلاق أبوابها مرة أخرى، حال ارتفاع حالات الإصابة.

ومددت بلغاريا إغلاقها الجزئي حتى نهاية يناير، مع بعض التخفيف الإضافي للإجراءات.

وفتحت الفنادق والمطاعم ذات القاعات المغلقة أبوابها أمام الزائرين في 22 ديسمبر، مع اتخاذ إجراءات احترازية.

وقد يعاد فتح المتاحف والمعارض الفنية ودور العرض في يناير، بنسبة 30 بالمئة من طاقتها العادية.

وسجلت بلغاريا اليوم الخميس 1729 حالة إصابة جديدة و110 وفيات. وبشكل عام، توفي 7517 شخصا بالفيروس منذ ظهور الجائحة بالبلاد.