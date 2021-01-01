 النرويج.. العثور على جثة شخص في موقع انهيار أرضي شمال شرق العاصمة أوسلو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النرويج.. العثور على جثة شخص في موقع انهيار أرضي شمال شرق العاصمة أوسلو

عمال إنقاذ في النرويج
عمال إنقاذ في النرويج
أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 9:59 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 9:59 م

أعلنت السلطات النرويجية عثور رجال الإنقاذ، اليوم الجمعة، على جثة لشخص في موقع انهيار أرضي وقع شمال شرق العاصمة أوسلو وأدي إلى تدمير منازل الثلاثاء الماضي.

وأوضحت أوسلو، حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية اليوم، أن رجال الإنقاذ لا يزالون مستمرين في البحث عن 9 أشخاص آخرين لا يزالون مفقودين في موقع الحادث.

وقالت الشرطة النرويجية إنه "تم العثور على جثة في الانهيار الأرضي"، من دون تحديد هويته.

وكان تلٌ كامل قد انهار منذ أيام في قرية "اسك" الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمال شرق العاصمة أوسلو ليل الثلاثاء الماضي.


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