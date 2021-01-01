أعلنت السلطات النرويجية عثور رجال الإنقاذ، اليوم الجمعة، على جثة لشخص في موقع انهيار أرضي وقع شمال شرق العاصمة أوسلو وأدي إلى تدمير منازل الثلاثاء الماضي.

وأوضحت أوسلو، حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية اليوم، أن رجال الإنقاذ لا يزالون مستمرين في البحث عن 9 أشخاص آخرين لا يزالون مفقودين في موقع الحادث.

وقالت الشرطة النرويجية إنه "تم العثور على جثة في الانهيار الأرضي"، من دون تحديد هويته.

وكان تلٌ كامل قد انهار منذ أيام في قرية "اسك" الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمال شرق العاصمة أوسلو ليل الثلاثاء الماضي.