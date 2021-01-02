المصري للشئون الإفريقية: هناك توجه جديد لمصر والسودان نحو التعاون العربي

قال صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن المشكلة الرئيسية في السودان كانت تكمن في سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن ثورة السودان قامت على ثلاثة شعارات أساسية، وهي: «حرية، عدالة، سلامة»، ما يبين الأوضاع السيئة التي كان يعاني منها السودان.



وأضاف، في لقاء ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية السيئة تغيرت بشكل جذري مع وجود النظام الجديد.



وأكد أن النظام السوداني الجديد أحدث تغييرات جوهرية سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وما أحدثه من تغيير جذري في توجهاته السياسية، مضيفًا أن الدور المصري كان محوريًا في هذا الإطار.



وأوضح أن العلاقات المصرية السودانية تحمل شراكة استراتيجية ما بين البلدين على المستويات كافة سواء في الداخل أو الخارج، متابعًا: «هناك توجه جديد للسودان ومصر نحو التعاون العربي الإفريقي».





