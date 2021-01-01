سيدني يعيد بوبو لصفوفه

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تعززت آمال سيدني إف.سي في الفوز بلقب الدوري الأسترالي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما استعاد جهود المهاجم البرازيلي المخضرم بوبو صاحب اللمسة التهديفية المتميزة وارتبط معه بعقد لموسم واحد.

ويأمل سيدني أن يملأ بوبو (35 عاما) الفراغ الذي تركه رحيل أدم لو فوندر الذي انضم لأحد أندية الدوري الهندي الممتاز على سبيل الإعارة في أكتوبر الماضي.

وكان بوبو حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف على مستوى الدوري الأسترالي الأول عندم أحرز لسيدني 27 هدفا في موسم 2017-2018.

وفي المجمل أحرز بوبو 52 هدفا خلال 71 مباراة لعبها في صفوف سيدني وفاز معه بلقب الدوري في موسم 2016-2017.

وقال بوبو عبر موقع النادي الأسترالي على الإنترنت "استمتعت بكل لحظة أمضيتها في صفوف سيدني. وحققنا موسمين ناجحين للغاية وأنا أريد تحقيق ذلك مرة أخرى".

وأضاف "لم يهدر النادي أي فرصة بعد ذلك تقريبا.. وأتوق لتحقيق الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي".

وكان بوبو ترك سيدني في 2018 ولعب خلال هذه الفترة في تركيا والبرازيل والهند.

وقال ستيف كوريتشا مدرب سيدني "سعداء للغاية باستعادة خدمات بوبو وأتمنى أن يسعد هذا أعضاء النادي.. فهو صاحب لمسة تهديفية استثنائية وهذا يمنحنا وفرة في الخيارات الهجومية".

ويخضع بوبو حاليا للحجر الصحي وسيغيب جراء ذلك عن المباراة الأولى لفريقه في الموسم في مواجهة ولنجتون فينكس في ملعب الأخير غدا السبت.

ويتوقع أن يشارك بوبو في المباراة التالية لفريقه في 16 يناير الجاري أمام ضيفه وسترن سيدني واندرارز.