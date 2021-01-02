 ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج في يوم إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية - بوابة الشروق
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ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج في يوم إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية


نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 11:44 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 11:44 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه أنصاره سيكون في مدينة نيويورك صباحا، ردا على جلسة الكونجرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ترامب على "تويتر": "التجمع الاحتجاجي سيكون في الساعة الـ11 من صباح الـ6 من يناير الحالي.. أوقفوا السرقة".

وأكدت قناة CNN الإخبارية أن "مجموعة من المشرعين الجمهوريين، قد تحاول الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال عملية إقرارها داخل الكونجرس في الـ6 من يناير الجاري".

ونقلت القناة عن اثنين من أعضاء الكونجرس الجمهوريين، أنهما يتوقعان أن يقوم حوالي 140 من زملائهم أعضاء الحزب في مجلس النواب والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ بمثل هذه المحاولة.

وسيتم في 6 يناير، وخلال اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس، إقرار نتائج التصويت في هيئة الناخبين، ووفقا للقواعد الحالية، يمكن للمشرعين معارضة الموافقة على نتائج التصويت في هيئة الناخبين بولاية معينة.

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