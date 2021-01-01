مانشستر سيتي يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع هاري كين

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دخل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، ضمن اهتمامات الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي يجهز عرضًا ضخمًا بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع نحم توتنهام.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن مانشستر سيتي يخطط ليكون هاري كين خلفية الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم السيتيزين الحالي، والذي ينتهي عقده مع سيتي في يونيو المقبل.

وشارك كين مع توتنام في 310 مباريات وسجل 204 أهداف وأرسل 43 تمريرة حاسمة، وتوج كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي في 2015-2016 و2016-2017.