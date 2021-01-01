بداية صاخبة لـ2020 ووداع صامت تحت تأثير جائحة كورونا

ودعت كثير من دول العالم عام 2020 باحتفالات صامتة في الغالب، في الوقت الذي لا تزال فيه معظم البلدان في قبضة الجائحة، حيث ألغت عدة حكومات الألعاب النارية وطلبت من الشعوب البقاء في المنازل للحد من الإصابات.

وأول الدول التي استقبلت عام 2021 يوم الخميس، كانت ساموا، وكيريباتي في جنوب المحيط الهادئ، اللتان خفتت لديهما مظاهر الاحتفال، لأنهما معزولتان عن العالم بسبب إغلاق الحدود وتواجهان ارتفاع منسوب المياه بسبب تغير المناخ.

واحتفلت نيوزيلندا بالعام الجديد بعدد من المهرجانات الموسيقية الكبيرة وعروض الألعاب النارية، بالإضافة إلى عرض ضوئي في أوكلاند، أكبر مدن البلاد.

وكانت سيدني، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، مثل مدينة الأشباح مع استقبال العام الجديد.

وفي العاصمة الكورية الجنوبية سول، أقيمت مراسم قرع الجراس التقليدية بدون جمهور وبُثت على شاشة التلفزيون، وعادةً ما يشاهد عشرات الآلاف من الأشخاص جرسًا برونزيًا كبيرًا في جناح بوسينجاك يدق 33 مرة لجلب الحظ، كما ألغي الاحتفالات في الهواء الطلق في مدن كورية جنوبية أخرى.

وكانت الاحتفالات في الهند صامتة أيضا، في ظل فرض قيود على التجمعات الكبيرة وحظر التجول الليلي في نيودلهي ومومباي وتشيناي وعدة ولايات.

وتم تنفيذ عرض خاطف للأنظار للألعاب النارية في دبي احتفالا ببدء العام في دبي، إلى جانب عرض ليزر على أعلى مبنى في العالم، برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا.

وكانت شوارع روسيا أيضًا أكثر هدوءًا من المعتاد، بينما كان هناك عرض تقليدي للألعاب النارية في موسكو.

وتواجد أفراد من قوات الأمن لمنع حشود كبيرة من التجمع في الساحة الحمراء بالمدينة وحث عمدة موسكو المواطنين على البقاء في منازلهم والاحتفال في دوائر عائلية صغيرة.

وفي فرنسا، قدم رائد الموسيقى الإلكترونية جان ميشال جار حفلا موسيقيا افتراضيا، بينما فرضت الشرطة حظر تجوال ليلي في باريس.

وبدأ المساء في برلين بشكل أكثر هدوءا مما كان عليه خلال السنوات السابقة، حيث سمع أصوات الألعاب النارية في العديد من أحياء برلين، ولكن أقل من المعتاد.

كما استقبل حوالي 21 مليون إسكندنافي في الدنمارك والنرويج والسويد العام الجديد وسط القيود. وبدأت عروض الألعاب النارية في سماء كوبنهاجن حيث وقف العديد من الدنماركيين على الكراسي أو الطاولات أو الأرائك قبل منتصف الليل بقليل للقفز إلى العام الجديد مع اقتراب الساعة 12 ليلا، وفقًا للتقاليد.

وألغيت الألعاب النارية في أوسلو وهلسنكي، بينما تم إطلاق الألعاب النارية في ستوكهولم فوق متحف سكانسن في الهواء الطلق، ولكن فقط للجمهور عبر شاشات التلفزيون.

واحتفلت إيطاليا بنهاية عام 2020 بشكل رقمي في الغالب في ظل حظر التجوال المفروض بالفعل. كما أصدرت العاصمة روما حظرًا للألعاب النارية يستمر حتى 6 من الشهر الجاري.

وفي اليونان، تفوقت المدن على نفسها بعروض ألعاب نارية أكبر من المعتاد، حيث وصفتها وسائل الإعلام اليونانية بـ "أحد أكثر عروض الألعاب النارية المذهلة في كل العصور".