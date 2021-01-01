تكريم 50 ممرضة و10 إداريين في مستشفى دمياط التخصصي لجهودهم في مواجهة كورونا

كرم الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزاره الصحة بدمياط، والدكتور وليد أبو الخير، مدير مستشفى دمياط التخصصي، 50 ممرضة و10 من الادارين في مستشفى دمياط التخصصي، وذلك لجهودهم المبذولة في موجهة جائحة كوفيد 19.

ووجه الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، الشكر لتمريض مصر بشكل عام، وتمريض دمياط بصفة خاصة، لما بذلوه من جهود غير عادية، كعنصر حيوي وركيزة أساسية ضمن المنظومة الصحية التي وقفت كحائط صد في مجابهة تداعيات الأزمة، حيث استحقوا عن جدارة أن يكونوا رقماً مهماً ورئيسي في جيش مصر الأبيض، منوها أنه يجب أن يظل العطاء والجهد مستمر وبنفس الهمة والإخلاص والتفاني، حيث أن كورونا لم ينته بعد والمعركة مستمرة.

وأشار الدكتور وليد أبو الخير مدير المستشفى التخصصي، إلى الدعم الطبي والمعنوي من مديرية الصحة بدمياط، للتمريض والأطباء لمواجهة كورونا من أجل القيام بدورهم، في ظل منظومة صحية بقيادة وكيل الوزارة، مدللا على حضوره لتكريم الممرضات والإداريين في المستشفى، مؤكدا على أن المنظومة الصحية بكافة مكوناتها وعناصرها تعمل بروح الفريق الواحد، سواء أطباء أو تمريض أو عاملين بالقطاع أو قيادات، مؤكدا على الروح التي يعمل من خلالها عناصر المنظومة، التي تتسم بالحب والتعاون والتكامل والتضحية.

حضر التكريم الدكتور محمد فهيم، مدير الطب العلاجي، والدكتور أشرف العزب مدير المستشفيات، والدكتور محمد بدران وكيل مديرية الشئون الطبية بدمياط.