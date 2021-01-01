قالت أمل ضوي محسب، والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى عزل العديسات، إنها لاحظت إصابة ابنها بفيروس كورونا بعد ارتفاع درجة حرارته المستمرة وعدم استجابته لأي خافض حرارة، بالإضافة إلى إصابته بالتهاب رئوي حاد وقيء.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن ابنها خضع للفحص عند أحد الأطباء، والذي حوله بدوره إلى مستشفى، موضحة أنه تم حجزه في المستشفى لمدة 8 أيام، بعد الاشتباه في حالته.



وأوضحت أنه تم التأكد من إصابة ابنها بفيروس كورونا بعد أن أجرى الفحوصات اللازمة بالمستشفى، مشيرة إلى تحسن حالته، فضلًا عن قلة حدة الأعراض.



وتوجهت بالنصحية لجميع الأمهات بأن يحافظن على عدم خروج أولادهن، فضلًا عن الالتزام بغسل الأيدي والتعقيم المستمر، متابعة: «لازم نرجع نهتم بالتعقيم، وأنا كنت واحدة من الناس الي مستهونة بالفيروس».



وأصيب الأسبوع الماضي، أول طفل بفيروس كورونا يبلغ من العمر سنة ونصف، وتم نقله للقسم الداخلى بمستشفى عزل العديسات عقب وصوله للمستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة من وضعه على جهاز الأكسجين والتنفس الصناعى.



