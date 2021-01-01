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أساطير البريميرليج يختارون صلاح ضمن تشكيل الأفضل في 2020

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 11:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 12:00 م

جاء محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن فريق العام في اختيارات الثلاثي الشهير آلان شيرر وبيتر كراوتش وستيفن ماكمانمان، وهو نفس الفريق الذي اختاره جاري نيفيل وجيمي كاراجر.

واتفق جميع المحللين والنقاد على استبعاد رحيم سترلينج وساديو ماني وأوباميانج من هجوم التشكيل الأمثل لـ2020، وأجمعوا على وجود الثلاثي صلاح وهاري كين وسون هيونج مين في خط الهجوم للتشكيل الأفضل لعام 2020.

ونجح صلاح في اعتلاء صدارة هدافي البريميرليج في العام المنصرم برصيد 23 هدفًا، وعلى الرغم من صيامه عن التهديف في أخر مباراتين أمام وست بروميتش ونيوكاسل إلا أنه لا يزال على قمة صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2020/2021 برصيد 13 هدفًا.

وجاء التشكيل الأفضل لـ2020 من وجهة نظر شيرر وكراوتش وماكمانمان وجاري نيفيل وجيمي كاراجر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، روبرتسون، كودي.

خط الوسط: برونو فرنانديز، هندرسون، دي بروين.

خط الهجوم: صلاح، هاري كين، سون هيونج مين.


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