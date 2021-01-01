المسيحي الاجتماعي البافاري يدعو إلى جعل ألمانيا أكثر اعتمادا على المنظومة الرقمية

طالب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشقيق الأصغر لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجعل ألمانيا أكثر اعتمادا على النظام الرقمي.



وقدم الحزب في ورقة تنشرها صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الصادرة غدا السبت عدة مطالب منها التوسع بصورة عاجلة في قدرات شبكة الإنترنت واستصدار بطاقة هوية رقمية بالكامل على الهاتف الذكي وتقليل بيروقراطية الإنترنت في ألمانيا، وإجبار شركات الإنترنت مثل جوجل وأمازون على دفع حد أدنى من الضرائب للدولة.



ومن المقرر أن يعتمد الحزب هذه المقترحات التي وصل عددها إلى 17 نقطة خلال اجتماع لمجموعة منبثقة عنه يومي السادس والسابع من يناير الجاري في برلين.



وقالت الورقة إن هذه المقترحات ستجعل ألمانيا "رائدة في مجال الرقمنة".



حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة من هذه الورقة، التي تنادي "بفرض حد أدنى للضرائب على مستوى أوروبا" على شركات الرقمنة الكبرى مثل جوجل وأمازون.



وتتعرض هذه الشركات الأمريكية الكبرى منذ أعوام لانتقادات بسبب نماذجها الاقتصادية المتبعة.



وجاء في ورقة الحزب تحديدا: "نريد أن نفرض الضرائب على عمالقة الإنترنت".



وقالت الورقة إنه عندما تكسب كل من جوجل وفيسبوك أموالا عبر الدعاية الشخصية والبيانات المأخوذة من ألمانيا فلابد "أن ترد شيئا من هذه الأموال إلى منظومتنا الاجتماعية"، فالوقت صار ملائما لفرض ضرائب على "جوجل وأمازون"، غير أن الورقة لم تحدد رقما معينا لمثل هذه الضرائب.