هواوي ترفع ألعاب تينسنت من منصة التطبيقات الخاصة بها على الإنترنت

رفعت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية للإلكترونيات ألعاب شركة "تينسنت" القابضة من منصة التطبيقات الخاصة بها على الانترنت، في ظل الخلاف القائم بشأن التعاون بين العملاقين الصينيين.

وذكرت هواوي، في بيان رسمي على منصتها لتطبيقات الألعاب، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن قامت تينسنت بـ"تغيير كبير" يوم 31 ديسمبر بشأن طريقة تعامل الشركتين سويا، دون الاستطراد بشأن طبيعة هذا التغيير.

وفي حين أن معظم الهواتف الذكية في الصين تعمل بنظام تشغيل أندرويد من شركة جوجل الأمريكية العملاقة، إلا أن منصة "بلاي ستور" الخاصة بشركة جوجل لا تتوافر في الصين، وبالتالي يتم بيع التطبيقات الإلكترونية من خلال المصنعين الأصليين وأطراف أخرى.

وحسب مؤسسة "كاونتر بوينت ريسيرش" للأبحاث التسويقية، كانت هواوي هي أكبر مصنع للهواتف الذكية في الصين خلال الربع السنوي الأخير بحصة سوقية تبلغ 43%.

وذكرت هواوي أن قرارها صدر بعد تقييم من فريقها القانوني، ويستند إلى أن شركة تينسنت طلبت بشكل احادي وقف التعاون بين الجانبين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة تينسنت القابضة بشأن هذه التقارير.