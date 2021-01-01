كيف تكتشف إصابتك بعدوى بكتيرية مع اختلاف أنواعها؟

يتعرض البعض للعدوى البكتيرية التي تحدث في أماكن متفرقة من الجسم، وبمجرد إصابة الإنسان بها تظهر عليه عدة علامات تكشف له ما يحدث.

وقالت الدكتورة ألانا بيجرز، الحاصلة على ماجستير في الصحة والأستاذة المساعدة بكلية الطب في جامعة إلينوي الأمريكية، إن أعرض العدوى البكتيرية بشكل عام تتمثل في الحمى والقشعريرة والتعرق مع تورم في الغدد الليمفاوية وحدوث ألم مفاجئ وصداع بالرأس واحمرار في الجلد.

وأضافت أن الأعراض الماضية يصاحبها أعراض ثانية لأن العدوى البكتيرية تؤثر على المعدة، وسيشعر المريض بالغثيان وأحيانًا التقيؤ والإسهال وألم بالبطن أو المستقيم، الشعور بالرغبة في الذهاب للحمام مرات متتالية- وفقًا لما ذكره موقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني الخاص بالصحة.

وأوضحت أن أبرز أنواع العدوى البكتيرية، هي التهابات الجهاز الهضمي وتصاحبها الأعراض السابق ذكرها بالمعدة، إضافة إلى فقدان الشهية والانتفاخ والتهاب في القولون، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، وتحدث العدوى فيه داخل الممرات الأنفية أو الجيوب التي تتكون من شبكات داخل الجمجمة، وأعراض ذلك: سيلان أو انسداد بالأنف، وتنقيط المخاط باستمرار في الجزء الخلفي من الحلق وصداع بالرأس وألم بالوجه وسعال مع رائحة كريهة في الفم.

وأشارت إلى أن النوع الثالث يتمثل في التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وتحدث العدوى في القصبة الهوائية أو الرئة، وأعراضه: سعال مع مخاط أصفر أو أخضر فاتح أو دموي، مع تنفس سريع وألم حاد بالصدر وضيق في التنفس، والحمى والقشريرة وعدم وجود طاقة وغثيان وقيء والتهاب الأذن.

وأكدت أن الجهاز التنفسي يصاحبه أيضًا، ألم أو ضغط داخل الأذن، وشعور بامتلاء بالأذن وتصريف مع حكة وتهيج وفقدان سمع جزئي وحمى ونقص طاقة.

وعن الأنواع الأخرى للعدوى البكتيرية، فقالت إنها التهابات في الحلق واللوزتين، وأعراضها التهاب وألم عند البلع وتورم اللوزتين مع نقاط حمراء على سقف الفم وحمى.

وأضافت أن العدوى البكتيرية الآخرى، هي التهاب المهبل، وغالبًا ما يصيب النساء في سن 15-44 سنة، وأعراضه إفرازات بيضاء أو رومادية رقيقة، وألم وحكة مع حرقان عند التبول، ورائحة كريهة.

وأوضحت أن هناك نوع آخر من العدوى هي النسيج الخلوي وهو عدوى جلدية تصيب الطبقات العميقة من الجلد وتتضمن الأعراض، البثور وتأخر في التئام الجروح مع تورم الغدد الليمفاوية، وحمى وقشعريرة.