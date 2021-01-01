إلهام شاهين: زنا المحارم قضية شائكة أريد نقلها وخلقت للجدل ولا أخاف الهجوم

عبرت النجمة إلهام شاهين، عن سعادتها باستمرار تتويجها بالجوائز من المهرجانات الكبرى وآخرها عن فيلم حظر تجول بمهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: «الجائزة دي تعطيني ثقة ودفعة وتوصل لي رسالة إن عندي قدرات قوية».

وأكدت، في حوار ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، اقتناعها بالأدوار التي تؤدي فيها شخصية سيدات كبار في السن.

وأضافت أنها تتعرض للوم الشديد من سيدات جيلها من الفنانات على الأدوار التي تقدمها، خوفا من حصرهم في أدوار معينة رغم صغر سنهم، متابعة: «بنات جيلي بيلوموني لأنني أقبل أدوار كبيرة في السن ولكن أنا مش بخاف من السن».

ولفتت إلى أن هناك قضايا شائكة مسكوت عنها ولكن تحتاج إلى إنتاج ضخم ليتم التنفيذ، معقبة:«فيه قضايا مسكوت عنها كتير ونقدر ننتقض فيها المجتمع عشان نجد حلول ومنها زنا المحارم هذا موضوع شائك، ولا بد من طرحه عشان نجد حلول».

وأكدت أنها لا تخاف من ردود الأفعال، مضيفة: «أنا مخلوقة للجدل ودائما صريحة وواضحة ولا أخاف شيء».