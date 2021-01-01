 الولايات المتحدة: 19.9 مليون إصابة بكورونا والوفيات أكثر من 344 ألفا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة: 19.9 مليون إصابة بكورونا والوفيات أكثر من 344 ألفا

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 2:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 2:45 ص

 ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يوم الخميس بنسبة 2ر1% مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، لتصل إلى 9ر19 مليون حالة إصابة بشكل إجمالي حتى الساعة 0258 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا 344 ألفا و30.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 27ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 4ر1%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.

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