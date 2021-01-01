رئيس مدينة المنيا يغلق مقهى لمخالفته الإجراءات الاحترازية

أغلق العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز المنيا، اليوم، مقهى وسط مساكن السد بحي شمال مدينة المنيا.

جاء ذلك أثناء جولة بشوارع وأحياء المدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات، حيث تبين أن المقهى لا يراعي الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقهى المخالف، وتحرر محضر إشغال طريق.

ومن جهة أخرى، وجه رئيس مركز المنيا رؤساء القرى والأحياء بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمرور الدورى على المحال والكافيهات، للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات الصحية.

وشدد على عدم التهاون مع أي مخالف لا يلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.