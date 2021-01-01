تشكيل هجومي لبيراميدز أمام الإنتاج الحربي في الدوري

أعلن الأرجنتيني أودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس عشر بنفس الرصيد من النقاط، ولكن من أربع مباريات.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد سامي، علي جبر ومحمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، عبدالله السعيد.

الهجوم: رمضان صبحي، أحمد الشيخ وجون أنطوي.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان، أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، كريم طه، محمود حمادة، إسلام عيسى، إيريك تراوري، دودو الجباس ومحمود وادي.