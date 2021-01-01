قالت الفنانة روبي، إنها ارتبطت أكثر بمنزلها خلال عام 2020، متابعة: «كمان بنتي ارتبطت بيا أكثر، بعد ما وقفوا الدراسة وبقيت من البيت».

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الخميس، أن من فوائد عام 2020 هو ارتباط الناس بأسرهم، ذاكرة إن ابنتها عنيدة وذكية ورقيقة.

وعما استفادت به من عام 2020، تابعت: «ارتبطت بالبيت شوية بقينا نقعد مع بعض شوية، وبقه في حواري طويل بيني وبين طيبة بنتي»، مضيفة أنها حرصت على ممارسة الرياضة خلا العام.

وحلت الفنانة روبي ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في الحلقة الخاصة بليلة رأس السنة من برنامجها «صاحبة السعادة»، مساء الخميس.



