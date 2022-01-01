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شهدت قرية شبرا نباص التابعة لمركز قطور في محافظة الغربية، اليوم السبت، مصرع زوجين في العقد الثالث من عمرهما خنقا؛ بسبب نقص الأكسجين وتسرب الغاز داخل شقتهما، وتدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة أطفالهما الثلاثه الفتيات، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلى مشرحة مستشفي قطور المركزي.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبرا نباص بدائرة المركز حول وفاة زوجين خنقا؛ بسبب نقص الأكسجين وهما "أ..م" و"ر.م" ونجاة بناتهما الثلاثة من الموت المحقق.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الأمن من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة الزوجين بسبب تسرب الغاز بوتوجاز داخل المنزل حال نومهما بشكل مفاجئ.

وأفادت التحريات الأولية الأمنية، بأن الجيران اكتشفوا وفاتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلى مشرحة قطور لعرضهما على الطب الشرعي بمستشفى المنشاوي بطنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.