قال الفنان تامر حسني، إنه تم سرقة ألبوم يا بنت الإيه، وذلك قبل طرحه بإسبوع، وتمت السرقة من قبل أحد العاملين في شركة الانتاج التي أنتجت الأغنية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم الجمعة، أن فيلم عمر وسلمي من أقرب الأفلام إليه، وخاصةً بعد التعليقات من الجمهور عليه، مضيفًا: «الناس كانت بتنهدلي بعمر بسبب تعلقهم بالشخصية وهيفضل محفور في قلبي».

واستكمل، أنه تم كتابة أغنية «يا بنت الأيه» خلال يوم واحد، ونالت إعجاب المنتج نصر محروس، على الرغم من كتابتها بدون تركيز، مشيرًا إلى أن هذا الألبوم تصدر السوق في وقتها على الرغم من الأزمة التي ألمت به.

وأضاف، أنه يتأثر بعد سماع تحيات الجمهور له أثناء الحفلات، متابعًا: «حتى الآن بتوتر قبل أى حفلة وأنه يدخل كل حفلة وكأنه يدخلها لأول مرة».

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، هو فيلم "إلا أنا"، بطولة كل من حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني ومحمد عبدالرحمن وحجاج عبد العظيم وفايز المالكي وشيرين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.