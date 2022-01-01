 إياد نصار: الراب تيار جديد أرفض فكرة منعه.. وأحب سماع حماقي والهضبة - بوابة الشروق
السبت 1 يناير 2022 1:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

إياد نصار: الراب تيار جديد أرفض فكرة منعه.. وأحب سماع حماقي والهضبة


نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 1:34 ص | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 1:34 ص

قال الفنان إياد نصار، إنه لا يرفض فكرة منع الراب باعتباره من الفنون الجديدة.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين إبراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس": "الراب وراه فكرة وهو تيار جديد ويقدم فكرة مختلفة تمامًا، وأنا سمعت ويجز ومروان بابلو لأن أولادي بيسمعوهم وأنا ضد فكرة الإلغاء أو المنع وهما موجودين جدا، والفن تحول إلى صناعة".

وأشار إلى أنه يحب سماع المطرب محمد حماقي، وقال إن مشروعه الفني يثير إعجابه، كما أكّد حبه لسماع الهضبة عمرو دياب.

وتابع: "الهضبة عمرو دياب هو فى حته تانية خالص وعامل تكوين كبير وسط الناس والناس بتقبله بكل أشكاله".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك