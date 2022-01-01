قال الفنان إياد نصار، إنه لا يرفض فكرة منع الراب باعتباره من الفنون الجديدة.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين إبراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس": "الراب وراه فكرة وهو تيار جديد ويقدم فكرة مختلفة تمامًا، وأنا سمعت ويجز ومروان بابلو لأن أولادي بيسمعوهم وأنا ضد فكرة الإلغاء أو المنع وهما موجودين جدا، والفن تحول إلى صناعة".

وأشار إلى أنه يحب سماع المطرب محمد حماقي، وقال إن مشروعه الفني يثير إعجابه، كما أكّد حبه لسماع الهضبة عمرو دياب.

وتابع: "الهضبة عمرو دياب هو فى حته تانية خالص وعامل تكوين كبير وسط الناس والناس بتقبله بكل أشكاله".