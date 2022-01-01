مسؤول عسكري إيراني يحذر «الأعداء» من تسوية مصالحهم بالأرض

حذر مساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي، أعداء إيران من القيام بأي خطوة خاطئة؛ مؤكدا أن «بلاده ستواجه الأعداء برد يسوى مصالحهم مع الأرض في غضون 48 ساعة».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، مساء السبت، أدلى مساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية بهذا التصريح أمام طلاب جامعة الدفاع الوطني العليا التابعة لسلاح البحر الاستراتيجي بالجيش الايراني، وتفقده الميداني لتدريباتهم على أداء المهام الموكلة.

ونوّه إلى الدور الاستراتيجي للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني؛ قائلا: «إن أمريكا وأذنابها أطلقت تهديدات كبيرة بهدف إفشال مهمة القطع البحرية 75، لكن الأخيرة واصلت طريقها على مدى 150 يوما من دون أن ترسو في ميناء أي دولة، وبلغت مقصدها وسط ترحيب الروس».

وأكد، أن نجاح القوة البحرية الإيرانية في إنجاز هذه المهمة، مؤشر على أن إيران تحولت اليوم إلى قوة إقليمية عظمى، كما أشار إلى مرافقة السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية وتأمينها بواسطة القطع البحرية والمدمرات التابعة لسلاح البحر الإيراني في المياه الدولية الحرة ولاسيما البحر الأحمر.