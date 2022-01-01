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رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

البابا تواضروس يصلي في الكنيسة المرقسية
البابا تواضروس يصلي في الكنيسة المرقسية

نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 2:40 ص | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 2:40 ص

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم تسبحة كيهك، في ليلة رأس السنة الميلادية، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والأنبا بافلي (المنتزه) والأنبا إيلاريون (غرب الإسكندرية) والأنبا هرمينا (شرق الإسكندرية).
كما شارك في الصلوات القمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكاتدرائية، وعدد محدود من المصلين في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وألقى كل من الأساقفة الثلاثة كلمة روحية ثم ألقى البابا كلمة حملت عنوان "من له أذنان للسمع فليسمع".
وانتهت الصلوات بعد منتصف الليل بقليل، بدأ بعدها القداس الذي استهل به البابا العام الميلادي الجديد ٢٠٢٢.

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