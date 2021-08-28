دار أوبرا فيينا تلغي عروضا بسبب حالات إصابة بأوميكرون

ألغت دار أوبرا فيينا جميع عروضها حتى يوم الأربعاء المقبل ، بسبب رصد عدة حالات إصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا بين أفراد موظفي الدار.

وأعلنت إدارة دار الأوبرا اليوم السبت أن أول عرض تضرر هو أوبرا "دي فليدرماوس" القصيرة ليوهان شتراوس الابن، التي كان من المقرر عرضها في أول يوم من العام الجديد.

ولم تضطر أوبرا فيينا إلى الإغلاق من قبل بسبب حالات كوفيد- 19. وقال بودجان روشتشيتش مدير الأوبرا إن أكثر من 85 % من العاملين حصلوا على ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا، ويتم إجراء فحوص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي سي آر) ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا.

وأضاف روشتشيتش: "لكن ظروف العمل، خصوصا بالنسبة لمجموعات الفنانين الذين يعزفون ويغنون ويرقصون ويؤدون مقطوعات موسيقية معا، تجعل الحماية الكاملة أمرا مستحيلا".

وأوضح أن سرعة العدوى وشدتها زادت "بصورة هائلة" بسبب سلالة أوميكرون.