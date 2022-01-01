مسؤول كردي يتهم تركيا بقطع نصف مياه الفرات عن شمال وشرق سوريا

اتهم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش، تركيا، بقطع مياه نهر الفرات عن مناطق شمال وشرق سوريا إلى أقل من النصف، متهمًا الدولة التركية بممارسة "حرب مائية واقتصادية" ضد هذه المناطق.

وقال في مقابلة مع قناة "روناهي"، إنّ الوارد المائي القادم من تركيا حتى اليوم لا يتجاوز 250 مترا مكعبا في الثانية، بحسب شبكة "العربية".

وأضاف أنّ أهم التحديات الخارجية التي تواجه إدارته هي "القصف التركي المستمر للقرى والمدن الآهلة بالسكان وما نجم عنه من نزوح من عفرين ورأس العين وتل أبيض".

وفي نوفمبر الماضي، بحث وزيرا الموارد المائية في سوريا والعراق في اجتماع افتراضي التحديات التي تتعلق بالواقع المائي للبلدين بما فيها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتعنت الجانب التركي فيما يخص تخفيض معدل إطلاقات مياه نهري الفرات ودجلة.

ويهدد الجفاف والعتمة ومشاكل أخرى مختلف المناطق السورية الواقعة شمال وشمال شرقي البلاد، التي تخضع أغلبها لسيطرة قوات "سوريا الديمقراطية"، فضلاً عن مناطق عراقية أيضا، نتيجة تعمّد تركيا تقليل كمية المياه التي تتدفق من أراضيها إلى تلك المناطق عبر نهر الفرات.