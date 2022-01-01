 رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد حضوره جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل - بوابة الشروق
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رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد حضوره جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل

وكالات
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 6:26 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 6:26 م

أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، حضوره جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة الانتخابات، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

ويعقد مجلس النواب الليبي، جلسة الإثنين المقبل، يقدم خلالها رئيس مفوضية الانتخابات، إحاطة عن الأسباب التي أدت إلى عرقلة إجراء الاقتراع.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، اليوم السبت: «دعا رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري كل أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي ستعقد بعد غد الإثنين بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرقي ليبيا».


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