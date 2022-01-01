 ضبط 36 شيكارة دقيق مدعم داخل مخزن في أبو حمص - بوابة الشروق
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ضبط 36 شيكارة دقيق مدعم داخل مخزن في أبو حمص

خميس البرعي
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 9:35 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 9:35 م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم السبت، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، على المخابز البلدية، برفقة فرحات أبو عاصي وعلي أبوزيد مفتشي الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة من ضبط 36 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن بناحية أبو حمص قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها لإعادة بيعها مرة أخرى؛ لتحقيق ربح غير مشروع وتم تحميل الكمية والتحفظ عليها واتخاذ اللازم.


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